Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 18 января 2025Мир

В Польше захотели лишить неработающих граждан Украины детских пособий

Кандидат в президенты Польши Тшасковский: Нужно лишить украинцев пособий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет лишить неработающих граждан Украины детских пособий. Об этом пишет РИА Новости.

На текущий момент граждане Украины, имеющие в Польше статус беженца, могут получать ряд социальных выплат, в том числе по программе «800+», которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых (около 200 долларов) на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

«Все, что мы делаем, должно нам просто окупаться. И поэтому я предлагаю фундаментальное изменение, а именно, если речь идет о таких выплатах как "800+" для украинцев, то они должны иметь на это право», — уточнил Тшасковский. По его словам, если украинцы в Польше будут работать и платить налоги, то они могут претендовать на выплаты.

Для польских властей главное, чтобы все, кто приезжает жить в страну, имели желание укреплять экономику государства. Тшасковский также предостерег правительство Польши от ошибок стран Запада в отношении мигрантов. Нельзя допустить того, чтобы Польша стала страной, куда выгодно приезжать только за социальными выплатами, добавил политик.

Ранее британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас заявил, что в случае выхода из строя тепловых и электрических сетей Украины, Европе грозит наплыв до пяти миллионов беженцев из республики. До этого Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза намерены прекратить социальные выплаты украинским беженцам, что приведет к возвращению части из них в республику. По его словам, государства объединения хотят оставить у себя только трудоустроенных граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

      Профессор из Норвегии раскрыл ложь СМИ о Путине

      Беспилотник сбили в российском регионе

      В российском городе открыли памятник Пригожину и Уткину

      В Польше захотели лишить неработающих граждан Украины детских пособий

      Роднина оценила именование Санкт-Петербурга второй столицей России

      Бывшему депутату Рады предъявили обвинения в госизмене

      Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе

      На Западе сообщили о построенном на фантазиях соглашении Украины с Британией

      ПВО сбила беспилотники в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше