В Польше захотели лишить неработающих граждан Украины детских пособий

Кандидат в президенты Польши Тшасковский: Нужно лишить украинцев пособий

Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет лишить неработающих граждан Украины детских пособий. Об этом пишет РИА Новости.

На текущий момент граждане Украины, имеющие в Польше статус беженца, могут получать ряд социальных выплат, в том числе по программе «800+», которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых (около 200 долларов) на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

«Все, что мы делаем, должно нам просто окупаться. И поэтому я предлагаю фундаментальное изменение, а именно, если речь идет о таких выплатах как "800+" для украинцев, то они должны иметь на это право», — уточнил Тшасковский. По его словам, если украинцы в Польше будут работать и платить налоги, то они могут претендовать на выплаты.

Для польских властей главное, чтобы все, кто приезжает жить в страну, имели желание укреплять экономику государства. Тшасковский также предостерег правительство Польши от ошибок стран Запада в отношении мигрантов. Нельзя допустить того, чтобы Польша стала страной, куда выгодно приезжать только за социальными выплатами, добавил политик.

Ранее британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас заявил, что в случае выхода из строя тепловых и электрических сетей Украины, Европе грозит наплыв до пяти миллионов беженцев из республики. До этого Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза намерены прекратить социальные выплаты украинским беженцам, что приведет к возвращению части из них в республику. По его словам, государства объединения хотят оставить у себя только трудоустроенных граждан.