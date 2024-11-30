В Британии предупредили Европу о возможном наплыве миллионов беженцев с Украины

The Times: Европе грозит наплыв до пяти миллионов беженцев с Украины

В случае выхода из строя тепловых и электрических сетей Украины, Европе грозит наплыв до пяти миллионов беженцев из республики. Об этом предупредил британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас в статье для The Times.

«Принудительное прекращение огня создаст гигантскую Боснию на восточной границе Европы с миллионами разгневанных, травмированных людей, живущих в несостоявшемся, обанкротившемся государстве», — считает автор материала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза намерены прекратить социальные выплаты украинским беженцам, что приведет к возвращению части из них в республику. По его словам, государства объединения хотят оставить у себя только трудоустроенных граждан. Украинский лидер подчеркнул, что из 1,1 миллиона украинских беженцев в Германии минимум 300 тысяч не работают и «даже не пытаются».

Кроме того, в октябре украинская журналистка Алена Бабакова пожаловалась на поляков из-за их отношения к беженцам с Украины. По ее словам, в Польше считают беженцев и трудовых мигрантов временными гостями и с подозрением относятся к их желанию остаться в стране.