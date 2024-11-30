Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 30 ноября 2024Мир

В Британии предупредили Европу о возможном наплыве миллионов беженцев с Украины

The Times: Европе грозит наплыв до пяти миллионов беженцев с Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Anna Gordon / Reuters

В случае выхода из строя тепловых и электрических сетей Украины, Европе грозит наплыв до пяти миллионов беженцев из республики. Об этом предупредил британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас в статье для The Times.

«Принудительное прекращение огня создаст гигантскую Боснию на восточной границе Европы с миллионами разгневанных, травмированных людей, живущих в несостоявшемся, обанкротившемся государстве», — считает автор материала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза намерены прекратить социальные выплаты украинским беженцам, что приведет к возвращению части из них в республику. По его словам, государства объединения хотят оставить у себя только трудоустроенных граждан. Украинский лидер подчеркнул, что из 1,1 миллиона украинских беженцев в Германии минимум 300 тысяч не работают и «даже не пытаются».

Кроме того, в октябре украинская журналистка Алена Бабакова пожаловалась на поляков из-за их отношения к беженцам с Украины. По ее словам, в Польше считают беженцев и трудовых мигрантов временными гостями и с подозрением относятся к их желанию остаться в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударе по прибывшему на Украину составу с ATACMS и Storm Shadow

      Пьяный российский полицейский угнал машину, врезался в сугроб и угрожал коллегам

      Посетитель ночного клуба выстрелил в администратора заведения из-за депозита

      Норвежский биатлонист обрадовался лишению россиянина олимпийского золота

      В Петербурге мигрантка вонзила соотечественнику в шею осколок бутылки и сбежала

      Российская школа загорелась на площади почти в тысячу «квадратов»

      В Москве задержали директора турфирмы за организацию путешествий для ЛГБТ-сообщества

      Москвич избил бейсбольной битой приятеля после приглашения пожить у себя

      В Турции назвали заинтересованные в наступлении террористов на Алеппо страны

      Российские средства ПВО сбили украинскую управляемую ракету «Нептун»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше