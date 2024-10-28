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06:51, 28 октября 2024Бывший СССР

Украинцы пожаловались на поляков из-за отношения к беженцам

Журналистка Бабакова: поляки не позволяют украинским беженцам интегрироваться

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Globallookpress.com

Украинская журналистка Алена Бабакова в интервью порталу New Voice пожаловалась на поляков из-за их отношения к беженцам с Украины. По ее словам, им не позволяют интегрировать в польское общество и зачастую относятся с подозрением.

Бабакова отметила, что в Польше до сих пор считают беженцев и трудовых мигрантов временными гостями, поэтому с подозрением относятся к их желанию остаться в стране, к их мыслям, вопросам и возражениям.

Журналистка добавила, что местные жители воспринимают украинок с детьми, которые за два с половиной года полностью интегрировались в местные общины, как гостей, и считают, что они должны «либо молчать, либо уехать».

«Если украинцы начинают что-то требовать за границей, то такое поведение считается неблагодарностью за все, что "Польша для них уже сделала"», — заключила Бабакова.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляков шокирует роскошная жизнь приехавших к ним беженцев с Украины. По словам министра, польское общество «возмущено видом молодых людей с Украины, которые ездят на элитных автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях».

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      Марина Совина
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