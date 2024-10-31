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13:38, 31 октября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о намерении стран ЕС прекратить выплаты беженцам с Украины

Зеленский: страны ЕС хотят прекратить социальные выплаты украинским беженцам

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) намерены прекратить социальные выплаты украинским беженцам, и тогда часть из них вернется на Украину. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его выступление выложено в его Telegram-канале.

По его словам, страны ЕС хотят оставить у себя только трудоустроенных украинцев. Он добавил, что власти европейских стран ищут способ заставить граждан Украины вернуться обратно, потому что социальные выплаты и поддержка за границей однозначно исчезнут. По его данным, в Германии проживает 1,1 миллиона украинских беженцев, из которых минимум 300 тысяч не работают и «даже не пытаются».

Ранее Зеленский осудил руководство Польши из-за отказа предоставить Киеву советские истребители МиГ-29. Причиной была названа нехватка собственных самолетов.

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      Илья Таксюр
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