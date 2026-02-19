Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 19 февраля 2026Мир

Чехи перестали чувствовать себя как дома из-за украинской речи

Окамура: Чехи чувствуют себя как на Украине из-за обилия украинской речи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жители Чехии начали все чаще жаловаться, что чувствуют себя не как дома, а как на Украине, потому что слишком часто слышат вокруг себя украинскую речь. Об этом рассказал спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура в беседе с порталом Idnes.

«Я читал статистику, что в Праге уже каждый третий человек — это иностранец. Много граждан пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги уже как на Украине», — поделился Окамура, отметив, что в связи с этим чехи начали выражать свое недовольство.

Политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала «границей», и чехи должны чувствовать себя в своей стране как дома. Кроме того, из-за наплыва украинцев, которых используют в качестве дешевой силы, в Чехии зафиксировано снижение заработных плат. Окамура добавил, что сейчас готовится закон, который существенно ужесточит режим временной защиты для украинцев.

Ранее сообщалось, что сотрудник миграционной службы США задержал украинца и пожелал победы России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Хамство Зеленского связали с его неудачами и падением рейтинга

    Жительница ДНР пострадала в результате БПЛА ВСУ

    Филиппов рассказал о помощи нецензурных песен в завоевании серебра на Олимпиаде

    Стало известно о возможности сформировать из состава ТЦК и полиции до 10 боевых бригад ВСУ

    В Киеве рассказали о серьезном ударе по Зеленскому

    Главы разведок Европы высказались о мире на Украине в 2026 году

    В Польше украинских беженцев лишили специального статуса и льгот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok