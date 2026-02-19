Чехи перестали чувствовать себя как дома из-за украинской речи

Окамура: Чехи чувствуют себя как на Украине из-за обилия украинской речи

Жители Чехии начали все чаще жаловаться, что чувствуют себя не как дома, а как на Украине, потому что слишком часто слышат вокруг себя украинскую речь. Об этом рассказал спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура в беседе с порталом Idnes.

«Я читал статистику, что в Праге уже каждый третий человек — это иностранец. Много граждан пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги уже как на Украине», — поделился Окамура, отметив, что в связи с этим чехи начали выражать свое недовольство.

Политик подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала «границей», и чехи должны чувствовать себя в своей стране как дома. Кроме того, из-за наплыва украинцев, которых используют в качестве дешевой силы, в Чехии зафиксировано снижение заработных плат. Окамура добавил, что сейчас готовится закон, который существенно ужесточит режим временной защиты для украинцев.

