В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:05, 15 февраля 2026Мир

Сотрудник миграционной службы США задержал украинца и пожелал победы России

DB: Сотрудник миграционной службы США задержал украинца и пожелал победы России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cristina Glebova / Unsplash

В Миннесоте задержали украинца, который прибыл в США по гуманитарной программе. Об этом сообщает Daily Beast (DB).

Украинца задержали на парковке торгового центра, когда он забирал заказ. По его словам, один из сотрудников американской миграционной службы рассмеялся в ответ на вопрос о причине задержания, а также заявил, что поддерживает Россию и желает ее победы в конфликте.

Беженец прибыл в США в конце 2023 года вместе с женой и дочерью по программе поддержки украинцев. После истечения срока разрешения на пребывание он подал документы на продление. Его обращение остается на рассмотрении.

Ранее известный журналист и публицист Александр Сосновский, живущий в Германии 35 лет, раскрыл отношение немцев к беженцам с Украины. По его словам, жителей Германии перестало устраивать то, что приезжающие с Украины люди фактически находятся на полном обеспечении государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать россиян из западных стран

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    На Западе обеспокоились из-за «структурного вируса» Украины

    Сотрудник миграционной службы США задержал украинца и пожелал победы России

    Жители Рязани сообщили о громких взрывах

    Каллас осадила Зеленского после одной просьбы

    На Западе сделали тревожное заявление после конфуза Макрона в Мюнхене

    Ушел из жизни бывший депутат Заксобрания Петербурга

    ВС России ракетами уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok