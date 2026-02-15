DB: Сотрудник миграционной службы США задержал украинца и пожелал победы России

В Миннесоте задержали украинца, который прибыл в США по гуманитарной программе. Об этом сообщает Daily Beast (DB).

Украинца задержали на парковке торгового центра, когда он забирал заказ. По его словам, один из сотрудников американской миграционной службы рассмеялся в ответ на вопрос о причине задержания, а также заявил, что поддерживает Россию и желает ее победы в конфликте.

Беженец прибыл в США в конце 2023 года вместе с женой и дочерью по программе поддержки украинцев. После истечения срока разрешения на пребывание он подал документы на продление. Его обращение остается на рассмотрении.

