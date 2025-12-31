В Польше отреагировали на слова Сибиги о притеснении украинцев

Журналист Эугениуш Зинкевич прокомментировал заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев в Польше. Об этом он написал для издания Myśl Polska.
По мнению Зинкевича, слова Сибиги вызвали вопросы.
«Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, у нас так плохо, то путь свободен!» — отреагировал он.
Ранее сообщалось, что отношение поляков к украинцам изменилось. До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки не почувствовали должной благодарности от Украины за предоставленную Варшавой помощь.