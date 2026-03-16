Орбан раскрыл план Европы против России

Орбан: Европа готовится к войне и отправке войск на Украину

Европейский союз (ЕС) готовится к войне и отправке войск на Украину. План Европы против России раскрыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Капошваре.

«Вся Европа готовится к войне. Она посылает оружие, деньги и, рано или поздно, отправит людей на Украину. Венгрия смогла остаться в стороне. Cегодня мы единственная страна в Европе, которая не готовится к войне», — сказал он.

По его словам, Европа «марширует и наступает» в украинский конфликт, чего Будапешт делать не собирается.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто пообещал, что, пока Орбан является премьером Венгрии, Киев не вступит в Евросоюз и ни один венгерский солдат не отправится на Украину.