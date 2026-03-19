В ЕС захотели заставить Венгрию «расплатиться»

Politico: Лидеры ЕС рассматривают меры воздействия на Венгрию после выборов

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) рассматривают меры воздействия на Венгрию из-за блокировки кредита Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией — например, он не лишил Будапешт права голоса — эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов... Расплата неизбежна независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля, но наступит гораздо быстрее, если [премьер-министр Виктор] Орбан будет переизбран», — сказано в сообщении.

Министр по делам Европы и северного сотрудничества Швеции Джессика Розенкранц назвала поведение Венгрии беспрецедентно низким и заявила о готовности рассмотреть применение жестких правовых механизмов против нее. Например, седьмую статью договора ЕС, которая допускает лишение страны права голоса в объединении.

Издание отмечает, что в случае переизбрания Орбана страны ЕС начнут обсуждать более жесткую линию поведения. Если же победу одержит лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр, то европейские лидеры, скорее всего, займут выжидательную позицию и будут наблюдать за курсом нового правительства.

3 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венгерским премьером. В ходе беседы российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержке урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем.