Путин поговорил с европейским политиком

Кремль: Путин провел телефонный разговор с Орбаном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает Кремль на официальном сайте.

«Рассмотрены актуальные темы российско-венгерского взаимодействия, ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана 28 ноября 2025 года в Москве. Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка», — отмечается в сообщении Кремля.

В разговоре стороны затронули ситуацию вокруг Украины. В частности, российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта дипломатическим путем. Кроме того, Путин и Орбан обсудили вопрос, касающийся венгерских граждан, которые были мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ), а затем попали в российский плен.

Президент России и премьер Венгрии условились продолжать контакты на различных уровнях.

1 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к властям Украины с требованием возобновления работы нефтепровода «Дружба». Он отметил, что с учетом эскалации напряженности вокруг Ирана на рынке ожидается нехватка сырья.