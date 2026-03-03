Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 3 марта 2026Мир

Путин поговорил с европейским политиком

Кремль: Путин провел телефонный разговор с Орбаном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает Кремль на официальном сайте.

«Рассмотрены актуальные темы российско-венгерского взаимодействия, ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана 28 ноября 2025 года в Москве. Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка», — отмечается в сообщении Кремля.

В разговоре стороны затронули ситуацию вокруг Украины. В частности, российский лидер отметил принципиальную позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта дипломатическим путем. Кроме того, Путин и Орбан обсудили вопрос, касающийся венгерских граждан, которые были мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ), а затем попали в российский плен.

Президент России и премьер Венгрии условились продолжать контакты на различных уровнях.

1 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к властям Украины с требованием возобновления работы нефтепровода «Дружба». Он отметил, что с учетом эскалации напряженности вокруг Ирана на рынке ожидается нехватка сырья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Названы истинные причины покупки статусных машин россиянами

    Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

    Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

    50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

    В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

    Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

    Россияне заявили о пользе психотерапии для построения отношений

    Иран раскрыл свои разведданные

    Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok