13:50, 1 марта 2026

Венгрия предъявила Украине требование на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Венгрия потребовала от Украины возобновления работы нефтепровода «Дружба»
Ольга Коровина
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обратился к властям Украины с требованием на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление прозвучало в эфире радиостанции Kossuth.

По словам политика, с учетом эскалации напряженности вокруг Ирана на рынке ожидается нехватка сырья. «В условиях неопределенности морских перевозок мы требуем от Украины немедленно возобновить транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба"», — заявил глава ведомства.

Сийярто также отметил, что любое иное решение украинских властей будет означать преступление против Венгрии. «Если украинцы продолжат препятствовать, то их действия будут расценены как злонамеренные и не останутся без последствий», — добавил он.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода «Дружба». До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу, поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.

