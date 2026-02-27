Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 27 февраля 2026Мир

Орбан вслед за Фицо обрушился с критикой на Зеленского

Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о трубопроводе «Дружба»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода «Дружба». Об этом политик написал в соцсети X.

«Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду», — возмутился Орбан.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу, поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.

Ранее агентство Reuters написало, что Украина использовала трубопровод «Дружба» для прокачки своей нефти. Как отмечалось, приостановка поставок в Венгрию и Словакию лишает Украину источника доходов, которые могли бы использоваться, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Как ранее заявил Совет словацких экспортеров, проблемы с нефтепроводом «Дружба» чреваты сложностями для предприятий Словакии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пакистан и Афганистан начали вооруженный конфликт. Может ли Россия помочь в урегулировании и надо ли ей вмешиваться?

    Зеленский собрался изменить дипломатическую команду

    Орбан вслед за Фицо обрушился с критикой на Зеленского

    Маск заблокировал Starlink на Украине из-за одной просьбы Киева

    Плывущие по городу гробы во время наводнения попали на видео

    Зеленский примет ядерное оружие «с удовольствием»

    Зеленский сделал заявление о Путине

    Трамп собрался «по-дружески» захватить одно государство

    Европейские страны пытались помешать самолету ключевого российского переговорщика

    Билл Клинтон сделал жесткое заявление о преступлениях Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok