Орбан вслед за Фицо обрушился с критикой на Зеленского

Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о трубопроводе «Дружба»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода «Дружба». Об этом политик написал в соцсети X.

«Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду», — возмутился Орбан.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский лжет о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу, поскольку предлагаемый альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок.

Ранее агентство Reuters написало, что Украина использовала трубопровод «Дружба» для прокачки своей нефти. Как отмечалось, приостановка поставок в Венгрию и Словакию лишает Украину источника доходов, которые могли бы использоваться, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Как ранее заявил Совет словацких экспортеров, проблемы с нефтепроводом «Дружба» чреваты сложностями для предприятий Словакии.