17:09, 27 февраля 2026Экономика

Стало известно о поставках украинской нефти по трубопроводу «Дружба»

Reuters: Украина использовала трубопровод «Дружба» для прокачки своей нефти
Вячеслав Агапов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина использовала трубопровод «Дружба» для прокачки своей нефти. Об этом стало известно источникам Reuters.

По данным агентства, приостановка поставок в Венгрию и Словакию лишает Украину источника доходов, которые могли бы использоваться, чтобы покрыть дефицит бюджета. Нефть, поступающая по трубопроводу «Дружба», перерабатывается на заводах венгерской транснациональной компании MOL.

В 2021 году Украина добыла около 1,7 миллиона тонн нефти, сырье перерабатывали на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе мощностью 19 миллионов тонн в год, а также на нескольких более мелких предприятиях. После начала российской спецоперации перерабатывающие мощности вышли из строя, что вынудило трейдеров увеличить импорт топлива, а также вывозить нефть за рубеж.

Поставки по трубопроводу, оператором которого в основном является Россия, были приостановлены с 27 января якобы в результате повреждения насосных станций. Из-за паузы в поставках Венгрия и Словакия выступили с критикой Киева и попытались заблокировать введение новых санкций против России.

Украина давно планировала использовать нефтепровод «Дружба» для перекачки каспийской нефти в Европу. В 2002 году компания завершила строительство нефтепровода Одесса — Броды, который должен был соединить черноморские нефтяные терминалы с нефтепроводом «Дружба», но с тех пор по нему транспортировалось мало нефти.

Как заявил Совет словацких экспортеров, проблемы с нефтепроводом «Дружба» чреваты сложностями для предприятий Словакии. Повреждение этого трубопровода, а также последовавшая за этим остановка поставок представляют собой серьезный риск для промышленности этой европейской страны. В частности, речь идет об экспортно ориентированных компаниях. Кроме того, под угрозой оказывается конкурентоспособность экономики Словакии.

