Промышленность европейской страны оказалась в зоне риска из-за Украины

РИА Новости: Остановка поставок по «Дружбе» создала риск для заводов Словакии

Проблемы с нефтепроводом «Дружба» чреваты сложностями для предприятий Словакии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Совет словацких экспортеров.

Там рассказали, что повреждение этого трубопровода, а также последовавшая за этим остановка поставок представляют собой серьезный риск для промышленности этой европейской страны. В частности, речь идет об экспортно ориентированных компаниях. Кроме того, под угрозой оказывается конкурентоспособность экономики Словакии.

Ранее премьер-министр этой страны Роберт Фицо назвал шантажом решение об остановке прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию и Словакию. По его словам, это поможет Украине сблизиться с Европейским союзом.

Позже он пожаловался на то, что не сумел обсудить с властями Украины ситуацию с нефтепроводом «Дружба», так как в Киеве заявили, что готовы к разговору только после 25 февраля.