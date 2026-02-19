Фицо выступил с серьезным предупреждением в адрес Зеленского

Фицо: Шантаж нефтью не приблизит Украину к ЕС

Решение об остановке прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию и Словакию можно расценить как шантаж. Это не поможет Киеву сблизится с Евросоюзом, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в соцсети Х.

«Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью сблизит Украину с ЕС, он глубоко ошибается», — отметил политик.

О повреждении «Дружбы» и приостановке поставок нефти по ней Минэкономики Словакии сообщило 13 февраля. Будапешт расценил остановку прокачки как «политический шантаж» со стороны Киева из-за того, что Венгрия выступает против принятия Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия решили импортировать российскую нефть по морю, воспользовавшись исключением из санкций Евросоюза, пока из-за действий украинской стороны приостановлены поставки по нефтепроводу «Дружба».

До этого также сообщалось, что последствием остановки поставок на Украину дизельного топлива из двух европейских стран — Венгрии и Словакии, — исходя из актуальных данных рынка, может стать снижение его объемов примерно на 20 процентов.