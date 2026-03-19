Раскрыта цель тура Зеленского по Европе

The Telegraph: Зеленский отправился в тур по Европе для напоминания об Украине

Визиты президента Украины Владимира Зеленского в Лондон и Париж являются напоминанием о текущем положении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке. С таким мнением выступила газета The Telegraph.

В публикации отмечается, что с помощью тура по Европе Зеленский хотел сделать напоминание об Украине.

«Но поскольку война с Ираном затянулась на третью неделю, борьба Украины ... против России начала терять интерес мирового сообщества ... Визиты в Лондон и Париж являются скорее отчаянным напоминанием о положении Киева», — отмечается в статье.

По данным журналистов, у Зеленского запланирован визит в Мадрид в среду, 18 марта, где он встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Ранее Зеленский заявил, что у него плохие предчувствия насчет военного конфликта США и Израиля с Ираном. По его словам, подобное ощущение появилось у главы Украины из-за постоянных сдвигов трехсторонних переговоров по Украине. Причина у этого одна — конфликт с Ираном.