Зеленский поделился плохим предчувствием

Зеленский заявил, что у него плохие предчувствия по поводу войны США и Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него плохие предчувствия по поводу войны США и Израиля с Ираном. Об этом он заявил в интервью BBC.

«У меня очень нехорошие предчувствия по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине. Фокус внимания Америки — на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению», — рассказал Зеленский.

По словам политика, такое чувство возникло у него из-за постоянных сдвигов трехсторонних переговоров по Украине. Зеленский отмечает, что причина у этого одна — война с Ираном.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток. Цель визита — помощь в защите и стабилизации ситуации.