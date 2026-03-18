Зеленский поделился плохим предчувствием

Бывший СССР
11:05, 18 марта 2026

Зеленский заявил, что у него плохие предчувствия по поводу войны США и Ирана
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него плохие предчувствия по поводу войны США и Израиля с Ираном. Об этом он заявил в интервью BBC.

«У меня очень нехорошие предчувствия по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине. Фокус внимания Америки — на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению», — рассказал Зеленский.

По словам политика, такое чувство возникло у него из-за постоянных сдвигов трехсторонних переговоров по Украине. Зеленский отмечает, что причина у этого одна — война с Ираном.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток. Цель визита — помощь в защите и стабилизации ситуации.

