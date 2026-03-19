Стало известно об угрозах Германии Орбану из-за Украины

Politico: Глава МИД Германии Вадефуль заявил, что позицию Венгрии нельзя терпеть

Во время закрытой встречи глав МИД Европейского союза (ЕС) в Брюсселе министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль «очень прямо» заявил коллеге из Венгрии Петеру Сийярто, что позицию Будапешта «больше нельзя терпеть». Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

«Премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан должен понять, что он постоянно проверяет пределы терпения других государств-членов. Так продолжаться не может», — рассказал высокопоставленный дипломат «из средней по размеру страны» ЕС.

Второй собеседник издания заявил, что позиция Орбана «будет иметь последствия» после выборов в Венгрии. «Мы просто ждем, когда это произойдет», — отметил дипломат.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее сообщил, что глава МИД Германии Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ страны разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро.