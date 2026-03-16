18:54, 16 марта 2026

В Венгрии заявили об угрозах со стороны немецкого МИД из-за Украины

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marton Monus / Reuters

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ страны разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня министр иностранных дел Германии безо всякого стеснения, открыто, прямо, ясно и очень грубо пригрозил нам, что если мы не откажемся представлять венгерские национальные интересы, если мы не откажемся безоговорочно блокировать важные решения в пользу украинцев, то для Венгрии наступят очень серьезные последствия», — рассказал министр журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран Евросоюза (ЕС).

Сийярто отметил, что Венгрия не намерена отказываться от своей позиции и будет блокировать все решения ЕС в пользу Киева до тех пор, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Министр подчеркнул, что Венгрию нельзя шантажировать.

Ранее Петер Сийярто заявил, что между Венгрией и Словакией построят новый трубопровод для прокачки нефтепродуктов. Министр объяснил решение необходимостью обеспечить энергобезопасность в условиях нефтяной блокады со стороны Украины.

