Покупающие российскую нефть страны решили построить новый трубопровод

Сийярто: Между Венгрией и Словакией построят новый трубопровод

Между Венгрией и Словакией построят новый трубопровод. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

На совещании с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе дипломат заявил, что покупающие российскую нефть страны решили создать маршрут для прокачки нефтепродуктов. Решение продиктовано необходимостью обеспечить энергобезопасность в условиях нефтяной блокады со стороны Украины. Трубопровод соединит нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Братиславе и Сазхаломбатте, он будет рассчитан на транспортировку 1,5 миллиона тонн бензина и дизельного топлива. Построят его в начале 2027 года.

«Длина этого трубопровода составит 127 километров. По нему можно будет транспортировать 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год, что будет важным для снабжения Венгрии энергоносителями и позволит обеспечить ее энергобезопасность в условиях военных конфликтов и ошибочной политики Брюсселя», — пояснил Сийярто.

По словам дипломата, Венгрию и Словакию хотят принудить покупать нефть по Адриатическому нефтепроводу вместо «Дружбы», но тот способен удовлетворить только одну седьмую часть спроса двух стран. Мощность хорватского трубопровода 2,2 миллиона тонн нефти в год, а Будапешту и Братиславе нужно 14-15 миллионов.

«Вне зависимости от споров о пропускной способности, я хотел бы подчеркнуть, что мы, венгры, не хотим получать нефть только по одному трубопроводу. Потому что для Венгрии хорошо получать нефть как минимум по двум трубопроводам, по трубопроводу "Дружба" из России и по Адриатическому трубопроводу из Хорватии. Это означает безопасность», — пояснил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без российской нефти. Он также обвинил Киев в продолжении блокады нефтепровода «Дружба». В свою очередь, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».