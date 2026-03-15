Премьер Словакии Фицо: Зеленский не пустит нефть по трубопроводу «Дружба»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не пустит нефть, поставки которой из России в Словакию и Венгрию были остановлены 27 января. Об этом сообщает ТАСС.

Фицо подчеркнул, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».

«Нашей обязанностью является оказывать давление [на Зеленского], и мы будем оказывать. Из [телефонного] разговора, который у меня с ним состоялся и который был очень странным, очевидно, что он совершенно не заинтересован в том, чтобы нефть пришла на территорию Словакии и Венгрии», — отметил он.

По мнению Фицо, таким образом украинский лидер наказывает Словакию за позицию по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без российской нефти. Он также обвинил Киев в продолжении блокады нефтепровода «Дружба».