Фицо: Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи со студентами, запись которой опубликована на ютуб-канале словацкого правительства, высказался о желании многих стран поставить Россию на колени.

«Есть какая-то стратегия: давайте Россию поставим на колени. Я думаю, что это плохая и неработающая стратегия. Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — добавил Фицо.

Фицо отметил, что Европейский союз (ЕС) не может предложить абсолютно ничего с точки зрения мира, а только продолжает говорить о войне. Кроме того, Фицо уверен, что ЕС верит в ослабление России через поддержку Украины, но маловероятно, что такое может произойти.

