Политолог Дибров: Словакия может заблокировать 20-й пакет санкций ЕС

У Словакии есть все возможности для блокировки 20-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России, который негативно отразится на Словакии, рассказал «Ленте.ру» политолог, публицист Георгий Дибров.

По его словам, это связано с тем, что в ЕС решения принимаются единогласно всеми странами-членами. Данное положение закреплено в Лиссабонском договоре, который определяет вопросы безопасности и внешней политики ЕС.

«Изменить принцип принятия единогласного решения при существующих нормах невозможно. Чтобы это изменить, нужно внести корректировки в основополагающие договоры, что приведет к новым волнениям внутри ЕС. Поэтому Брюсселю нужно будет договариваться со Словакией», — добавил Дибров.

Несмотря на некоторые геополитические сложности, можно сказать определенно, что «один в поле воин». Своими действиями Словакия демонстрирует борьбу не за Россию, а за свои национальные интересы и за здравый смысл в политике и экономике Георгий Дибров политолог, публицист

Политолог отметил, что Словакия продолжает выступать за конструктивные решения в условиях искусственно навязываемого кризиса в ЕС. Поставленный ультиматум ЕС, по его мнению, — демонстрация того, что Братислава готова идти до победы и применять все возможные инструменты, чтобы остановить крупный региональный конфликт будущего. Исходя из этого, предпринимаемые действия Словакии более чем оправданны, считает специалист.

Дибров объяснил, что 20-й пакет санкций — это очередной крупный формат давления на множество торговых цепочек и транспортных путей и сообщений, которые связаны с морскими перевозками и Россией. При этом, уточняет политолог, планируется, что новые санкции затронут торговлю, финансы и энергетику России, что отразится на всех европейских странах.

«20-й пакет санкций евробюрократии — это прежде всего удар по экономикам ЕС, чтобы страны стали беднее, а значит, более закредитованными и более зависимыми от Брюсселя», — заявил Дибров.

Ранее министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар заявил, что Словакия намерена блокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) до получения гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба».

