13:23, 9 мая 2026Мир

В Кремле ответили на вопрос о послании Зеленского Путину

Песков: Фицо не передавал Путину послание от Зеленского
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передавал президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пескову задали вопрос, было ли главе государства передано послание от украинского лидера, о котором сообщалось ранее.

«Нет, не передано», — ответил официальный представитель Кремля.

7 мая стало известно, что словацкий премьер в ходе визита в Москву намерен передать Путину послание от Зеленского. На следующий день Фицо прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.

