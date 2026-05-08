Фицо прибыл в Москву

Самолет премьера Словакии Фицо приземлился в Москве

Борт главы словацкого правительства Роберта Фицо совершил посадку в российской столице. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Политик прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Ожидается, что в рамках визита Фицо встретится с президентом России Владимиром Путиным и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее сообщалось, что Фицо полетит в Москву на День Победы, 9 Мая через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Отмечается, что у этих стран не возникло возражений против транзитного перелета главы правительства в Россию.

Стало известно, что Фицо намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая.