Раскрыт маршрут полета Фицо в Москву

Премьер Словакии Фицо полетит в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на День Победы 9 мая через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Об этом со ссылкой на источник в словацком МИД сообщает портал Marker.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, у Праги, Берлина, Стокгольма и Хельсинки не возникло возражений против транзитного перелета главы правительства в Россию.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что поездка словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на парад Победы является знаком уважения. По его словам, Фицо также намерен посетить Дахау, Нормандию и Вашингтон, чтобы почтить память погибших в годы Второй мировой войны.

27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы в Москве. Он отметил, что Кремль своевременно сообщит список иностранных гостей, которые примут участие в торжествах.