Дачников предупредили о наказании за использование химикатов

Геоэколог Дубоделов: На даче можно использовать только определенные пестициды

При контроле за использованием химикатов на даче речь идет о соблюдении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, рассказал «Ленте.ру» геоэколог, дендролог, специалист проекта «Мой гектар» Петр Дубоделов.

«СанПиН 1.2.2584-10 прямо устанавливает, что на участках личного подсобного хозяйства (ЛПХ) , в садоводческих товариществах и приусадебных территориях допускается применение только тех пестицидов, которые имеют соответствующее разрешение — в каталоге они отмечаются литерой "Л". Также допускаются препараты с обозначением "ЛС", но только если они прямо разрешены для такого применения», — объяснил эксперт.

По его словам, под административную ответственность зачастую попадают случаи, когда используется препарат, не включенный в действующий каталог для ЛПХ, либо средство, предназначенное для сельхозпроизводства.

«Также типичные нарушения — превышение дозировки, несоблюдение кратности обработок, игнорирование срока ожидания до сбора урожая, отсутствие средств индивидуальной защиты, а также проведение обработок рядом с водоемами, жилыми зонами или местами отдыха с нарушением санитарных расстояний», — перечислил Дубоделов.

Отдельный блок рисков связан с экологией участка. Если из-за неправильного применения пестицидов портится плодородный слой почвы, то применяется статья 8.6 КоАП РФ. Она охватывает нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

«Отдельно в 2026 году усиливается внимание к вопросам инвазивных растений. Например, за неуничтожение борщевика Сосновского собственники участков также могут привлекаться к ответственности, и в публичной практике фигурируют штрафы для физических лиц на уровне десятков тысяч рублей», — объяснил Дубоделов.

Эксперт отметил, что дачники могут использовать только зарегистрированные препараты, включенные в Государственный каталог и разрешенные для ЛПХ. При этом ориентироваться нужно на действующее вещество, культуру применения и наличие разрешения.

«Даже полностью легальный препарат становится нарушением, если применяется с отклонением от инструкции — по дозировке, срокам или способу внесения», — подчеркнул Дубоделов.

Ранее дачников предупредили о штрафах за борщевик. Если он разрастется на соседние участки, их владельцы имеют право обратиться в органы местного самоуправления и Россельхознадзор.