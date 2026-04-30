В России мертвого подростка нашли на крыше электрички

Подростка без признаков жизни нашли на крыше электрички в Подмосковье. О смерти российского юноши стало известно MK.RU.

По предварительным данным, старшеклассник дотронулся до оборудования, находившегося под напряжением, и получил смертельный удар током.

В день трагедии подросток находился в компании друзей. Он из многодетной семьи, которая считалась неблагополучной.

Ранее сообщалось, что около 20 подростков напали на помощника машиниста в поселке Монино Московской области. В результате мужчина получил перелом носа, а на лице у него осталась рваная рана. Сотрудники полиции установили личности нападавших. Подозреваемый в стрельбе — юноша 2009 года рождения.