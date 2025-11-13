Около 20 подростков напали на помощника машиниста в российском регионе

Группа подростков напала на помощника машиниста электрички в Подмосковье

В поселке Монино в Московской области группа подростков напала на помощника машиниста в тамбуре электрички. Об этом сообщает «360.ru».

Речь идет примерно о 15-20 несовершеннолетних. Мужчина хотел остановить молодых людей, когда те пытались похитить огнетушители из кабины и били стекла. Один из подростков выстрелил помощнику машиниста в лицо. Также в его сторону распылили перцовый баллончик.

В результате нападения пострадавший получил перелом носа, а на лице осталась рваная рана. Сотрудники полиции устанавливают личности нападавших. Подозреваемый в стрельбе — юноша 2009 года рождения.

Ранее стало известно, что электричка с пассажирами застряла в лесу по пути в российский город. Это произошло по пути из Асбеста в Екатеринбург утром 6 ноября.