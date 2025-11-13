Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:31, 13 ноября 2025Силовые структуры

Около 20 подростков напали на помощника машиниста в российском регионе

Группа подростков напала на помощника машиниста электрички в Подмосковье
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В поселке Монино в Московской области группа подростков напала на помощника машиниста в тамбуре электрички. Об этом сообщает «360.ru».

Речь идет примерно о 15-20 несовершеннолетних. Мужчина хотел остановить молодых людей, когда те пытались похитить огнетушители из кабины и били стекла. Один из подростков выстрелил помощнику машиниста в лицо. Также в его сторону распылили перцовый баллончик.

В результате нападения пострадавший получил перелом носа, а на лице осталась рваная рана. Сотрудники полиции устанавливают личности нападавших. Подозреваемый в стрельбе — юноша 2009 года рождения.

Ранее стало известно, что электричка с пассажирами застряла в лесу по пути в российский город. Это произошло по пути из Асбеста в Екатеринбург утром 6 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

    Пашинян прилюдно отчитал чиновника из-за одной проблемы

    Самая красивая россиянка рассказала об атмосфере на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Мерц предъявил требование к Зеленскому из-за коррупционного скандала

    С Дурова сняли судебные ограничения во Франции

    Захарова объяснила отказ итальянской газеты публиковать интервью Лаврова

    Около 20 подростков напали на помощника машиниста в российском регионе

    Названо число употребляющих наркотики в России

    Москвичей предупредили об опасности

    Четыре страны решили судиться с ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости