Электричка с пассажирами застряла в лесу по пути в российский город

Зарина Дзагоева
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Электричка с пассажирами застряла в лесу по пути из Асбеста в Екатеринбург утром 6 ноября. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что работники российской железной дороги заменят сломавшийся локомотив. А пассажиров уже отправили в город назначения. Ситуация не повлияла на расписание других рейсов.

Ранее сообщалось, что теперь россиянам придется покупать постельное белье в плацкарте отдельно от билетов. Стоимость билета в плацкартных вагонах поездов дальнего следования не будет включать постельное белье.

