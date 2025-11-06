Электричка с пассажирами застряла в лесу по пути в российский город

Электричка с пассажирами застряла в лесу по пути из Асбеста в Екатеринбург утром 6 ноября. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что работники российской железной дороги заменят сломавшийся локомотив. А пассажиров уже отправили в город назначения. Ситуация не повлияла на расписание других рейсов.

