Новый премьер Венгрии выступил с призывом по украинскому конфликту

Мадьяр призвал к прекращению огня на Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт поддерживает скорейшее достижение длительного прекращения огня на Украине. Его слова передает Reuters.

По словам венгерского премьера, конфликт необходимо урегулировать как можно скорее.

Кроме того, глава венгерского правительства выразил надежду, что текущие переговоры между Венгрией и Украиной завершатся успешно и откроют новую страницу в отношениях двух стран.

Ранее Мадьяр поставил условие для вступления Украины в Евросоюз. «Те 11 пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего», — отметил он.