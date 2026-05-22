Найден простой способ снизить риск преждевременной смерти

NC: Дополнительный сон после недосыпа снижает риск преждевременной смерти

Ученые из Гарвардской медицинской школы и Сиднейского университета выяснили, что дополнительный сон после периодов недосыпа может снижать риск преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (NC).

Исследователи проанализировали данные 85,6 тысячи человек из британского проекта UK Biobank. Участники носили специальные датчики сна, а ученые отслеживали их состояние здоровья в течение восьми лет. Выяснилось, что люди, которые регулярно недосыпали и не компенсировали это дополнительным сном, умирали чаще. Особенно высоким риск был при сильном дефиците сна.

При этом у участников, которые «отсыпались» после недосыпа, повышения риска смертности не наблюдалось. Авторы работы считают, что восстановительный сон может частично компенсировать негативные эффекты нехватки сна для организма. Наиболее выраженная связь была у людей, которые изначально спали мало.

Ученые отметили, что речь не идет о пользе хронического недосыпа. По их словам, лучший вариант — регулярно спать по 7–9 часов. Однако если недосып все же произошел, дополнительный сон в ближайшие дни может помочь снизить потенциальный вред для здоровья.

Ранее стало известно, что слишком короткий и слишком долгий сон ускоряет старение организма.