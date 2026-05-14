12:55, 14 мая 2026

Раскрыта неожиданная причина ускоренного старения организма

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Слишком короткий и слишком долгий сон может быть связан с ускоренным старением мозга, сердца, легких и иммунной системы. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета, опубликовавшие работу в журнале Nature.

Ученые проанализировали данные почти полумиллиона человек из базы UK Biobank и использовали так называемые биологические часы — алгоритмы, оценивающие скорость старения разных органов по анализам крови, медицинским снимкам и другим биомаркерам. Исследователи изучили 23 типа таких «часов» для 17 систем организма.

Оказалось, что наиболее медленное биологическое старение наблюдалось у людей, которые спали примерно от 6,4 до 7,8 часа в сутки. При сне менее 6 часов и более 8 часов ученые фиксировали признаки более быстрого старения сразу в нескольких органах и системах организма.

Кроме того, недостаток сна оказался связан с повышенным риском развития депрессии, тревожности, ожирения, диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. И слишком короткий, и слишком долгий сон также ассоциировался с болезнями легких и пищеварительной системы. Авторы подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако подтверждает важную роль сна для поддержания здоровья всего организма.

Ранее ученые выяснили, что регулярные тренировки и достаточный сон снижают риск развития деменции.

