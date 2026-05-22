Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:38, 22 мая 2026Мир

Раскрыто понятие «духа Анкориджа» для России

РФ понимает под «духом Анкориджа» сложившееся между Путиным и Трампом доверие
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков в разговоре с «Ведомостями» раскрыл, что подразумевается под «духом Анкориджа».

По словам Рябкова, Москва имеет ввиду под этим сложившуюся между президентом России Владимиром Путиным и лидером Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине.

Замминистра подчеркнул, что не важно, как этот процесс называют в Соединенных Штатах, главное, что сохраняется настрой на продолжение совместной работы по украинскому урегулированию.

Кроме того, ведется работа по восстановлению межгосударственного сотрудничества США и России.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин высказался об отношении США к «духу Анкориджа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «То, что он нас пытается пугать — это не для меня». Лукашенко в военной форме посоветовал Зеленскому сделать правильные выводы

    В США заявили о желании Украины «удвоить ставки» в конфликте с Россией

    Евродепутат раскрыл планы ЕС на Украину

    Москвич подал в суд из-за туалетной бумаги

    Жена Джастина Бибера показала фигуру в откровенном бикини для модного бренда

    Мужчинам назвали пять признаков вредной мастурбации

    В МИД РФ высказались о возвращении американского бизнеса

    Девочка пришла в магазин купить печенье и была изнасилована

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА

    Найден простой способ снизить риск преждевременной смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok