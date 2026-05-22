Раскрыто понятие «духа Анкориджа» для России

РФ понимает под «духом Анкориджа» сложившееся между Путиным и Трампом доверие

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков в разговоре с «Ведомостями» раскрыл, что подразумевается под «духом Анкориджа».

По словам Рябкова, Москва имеет ввиду под этим сложившуюся между президентом России Владимиром Путиным и лидером Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине.

Замминистра подчеркнул, что не важно, как этот процесс называют в Соединенных Штатах, главное, что сохраняется настрой на продолжение совместной работы по украинскому урегулированию.

Кроме того, ведется работа по восстановлению межгосударственного сотрудничества США и России.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин высказался об отношении США к «духу Анкориджа».