Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 22 мая 2026Мир

Евродепутат раскрыл планы ЕС на Украину

Евродепутат Товери: Украина вступит в ЕС до завершения конфликта
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина может вступить в Европейский союз (ЕС) еще до окончания конфликта с Россией. Такие планы раскрыл глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери в интервью «Известиям».

«Я лично считаю, что мы должны принять Украину в ЕС, даже если между Украиной и Россией все еще будет продолжаться открытый конфликт. Если мы этого не сделаем, это станет открытым приглашением для РФ продолжать конфликт в качестве способа остановить интеграцию Украины с Западом», — сказал он.

По его словам, в таком случае Брюссель пошлет России четкий сигнал о том, что Украина будет членом ЕС, а у России «не будет права голоса» в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в ЕС. Согласно плану, Украина будет участвовать в заседаниях Евросоюза, но не будет иметь права голоса. Она также сможет назначать ассоциированного судью в Европейский суд и представителей в Европейский парламент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «То, что он нас пытается пугать — это не для меня». Лукашенко в военной форме посоветовал Зеленскому сделать правильные выводы

    Евродепутат раскрыл планы ЕС на Украину

    Москвич подал в суд из-за туалетной бумаги

    Жена Джастина Бибера показала фигуру в откровенном бикини для модного бренда

    Мужчинам назвали пять признаков вредной мастурбации

    В МИД РФ высказались о возвращении американского бизнеса

    Девочка пришла в магазин купить печенье и была изнасилована

    Раскрыто понятие «духа Анкориджа» для России

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА

    Найден простой способ снизить риск преждевременной смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok