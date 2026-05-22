Евродепутат раскрыл планы ЕС на Украину

Евродепутат Товери: Украина вступит в ЕС до завершения конфликта

Украина может вступить в Европейский союз (ЕС) еще до окончания конфликта с Россией. Такие планы раскрыл глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери в интервью «Известиям».

«Я лично считаю, что мы должны принять Украину в ЕС, даже если между Украиной и Россией все еще будет продолжаться открытый конфликт. Если мы этого не сделаем, это станет открытым приглашением для РФ продолжать конфликт в качестве способа остановить интеграцию Украины с Западом», — сказал он.

По его словам, в таком случае Брюссель пошлет России четкий сигнал о том, что Украина будет членом ЕС, а у России «не будет права голоса» в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в ЕС. Согласно плану, Украина будет участвовать в заседаниях Евросоюза, но не будет иметь права голоса. Она также сможет назначать ассоциированного судью в Европейский суд и представителей в Европейский парламент.