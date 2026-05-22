Бывший премьер-министр России назвал главный страх Зеленского

02:19, 22 мая 2026Мир

Степашин: Для Зеленского мир на Украине станет его политическим концом
Фото: Domenico Cippitelli / IMAGO / Global Look Press

Мир на Украине является главным страхом Владимира Зеленского, поскольку в таком случае его политической деятельности придет конец. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Мир для Зеленского неприемлем, потому что для него это будет политическим, а может, и не только политическим концом. Поэтому он цепляется до последнего за войну», — сказал он.

Ранее схожую точку зрения высказал экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, режим Зеленского представляет из себя главное препятствие на пути к миру. При этом, по словам Азарова, США не стремятся убрать Зеленского, потому что на самом деле они не заинтересованы в долгосрочном мире на Украине, а только «пускают пыль в глаза».

