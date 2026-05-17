Бывший СССР
06:27, 17 мая 2026

На Украине назвали главное препятствие для мира

Марина Совина
Фото: Fredrik Sandberg / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал режим президента страны Владимира Зеленского главным препятствием на пути к миру. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

При этом, по словам Азарова, США не стремятся убрать Зеленского, потому что на самом деле они не заинтересованы в долгосрочном мире на Украине, а только «пускают пыль в глаза».

«Им не нужно, чтобы Зеленский выводил войска из Донбасса. Не нужно, чтобы он заключал какой-то долгосрочный мир», — считает он.

Ранее Азаров призвал украинского президента уйти в отставку из-за набирающего обороты коррупционного скандала. По его мнению, Зеленский не сможет восстановить доверие граждан.

