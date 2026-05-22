Схватка тигрицы и крокодила попала на видео

В Индии тигрица набросилась на крокодила в реке и попала на видео

В Национальном парке Рантхамбор, Индия, тигрица набросилась на крокодила в реке. Об этом сообщает The Economic Times.

Схватка хищников попала на видео. Высокопоставленный офицер Индийской лесной службы Параг Мадхука Дхакате рассказал, что тигры обычно избегают охоты на крокодилов. Этот противник слишком опасен: у него огромная сила и очень толстая кожа.

Тем не менее тигрице удалось одолеть крокодила. Для этого она использовала специальный прием — укусила его в основание черепа. Такой укус может раздробить шейные позвонки, что фактически отключает нервную систему. Тигрица парализовала крокодила и вытащила на берег.

Дхакате отметил, что инцидент также примечателен тем, что тигрица на вид была стара и ослаблена. По мнению офицера, это доказывает, что хищные кошки даже в старости остаются прекрасными охотниками.

Ранее сообщалось, что в Танзании зебра сумела защитить детеныша от агрессивного леопарда и попала на видео. Тогда хищник сдался и ушел.

