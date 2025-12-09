Реклама

Из жизни
16:13, 9 декабря 2025

Схватка леопарда с зеброй попала на видео

В Танзании зебра с детенышем отбились от леопарда и попали на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Танзании зебра сумела защитить детеныша от агрессивного леопарда и попала на видео. Ролик публикует YouTube-канал Maasai Sightings.

Неудачную попытку нападения дикой кошки на зебр запечатлели в экорегионе Серенгети. На снятых видеографами канала кадрах видно, как леопард попытался наброситься на детеныша, который вместе с матерью переходил реку. Дикая лошадь лягнула нападавшего и отогнала его.

После этого леопард повторил попытку снова, но зебра опять сумела отбиться от него. Тогда хищник сдался и ушел.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве маленький медоед напал на слона на глазах у туристов. Битву между животными, произошедшую в долине Сабл, очевидцы сняли на камеры мобильных телефонов.

