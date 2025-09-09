Битва слона и медоеда попала на видео

В Зимбабве туристы сняли на видео битву слона и медоеда

В Зимбабве маленький медоед напал на слона на глазах у туристов. Об этом сообщает LADbible.

Битва между животными произошла в долине Сабл. Слон прогуливался рядом с водоемом, как вдруг на него набросился агрессивный медоед. Слон пытался затоптать зверька, но тот бегал в образовавших клубах пыли и не отступал.

В один момент большое животное попыталось уйти, но медоед продолжил преследовать его. Тогда слон развернулся и пнул зверька так, что тот отлетел в сторону. Эту схватку на видео сняли туристы, путешествующие по долине на джипах.

Медоеды — хищники, родственные барсукам, выдрам и куницам, которые обитают в Африке и Азии. Он известны невероятной свирепостью и бесстрашием, несмотря на свои относительно небольшие размеры.

