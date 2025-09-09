Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:45, 9 сентября 2025Из жизни

Битва слона и медоеда попала на видео

В Зимбабве туристы сняли на видео битву слона и медоеда
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Зимбабве маленький медоед напал на слона на глазах у туристов. Об этом сообщает LADbible.

Битва между животными произошла в долине Сабл. Слон прогуливался рядом с водоемом, как вдруг на него набросился агрессивный медоед. Слон пытался затоптать зверька, но тот бегал в образовавших клубах пыли и не отступал.

В один момент большое животное попыталось уйти, но медоед продолжил преследовать его. Тогда слон развернулся и пнул зверька так, что тот отлетел в сторону. Эту схватку на видео сняли туристы, путешествующие по долине на джипах.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Медоеды — хищники, родственные барсукам, выдрам и куницам, которые обитают в Африке и Азии. Он известны невероятной свирепостью и бесстрашием, несмотря на свои относительно небольшие размеры.

Ранее сообщалось, что в Индии белая лошадь напала на огромного слона и попала на видео. В ходе схватки был поврежден один мотоцикл.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций

    Предсказан самый популярный смартфон Apple

    Компания экс-главы «Яндекса» Воложа резко подорожала после сделки с Microsoft

    На производстве колбасы обнаружили сальмонеллу

    Володин заявил об уставшей от позора Макрона Франции

    Полиция начала поиски пропавшей на российском курорте девушки

    Суд Москвы отреагировал на просьбу Азербайджана об аресте мужчины

    Россиянин зашел в комнату и нашел мертвым девятилетнего сына

    В российском регионе самолет разбился при проведении сельхозработ

    В России водитель увернулся от вылетевшей из тумана навстречу фуры и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости