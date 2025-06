Нападение лошади на огромного слона попало на видео

NTK: В Индии злобная лошадь набросилась на огромного слона и попала на видео

В Индии белая лошадь напала на огромного слона и попала на видео. Ролик публикует Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 31 мая в городе Ратлам, штат Мадхья-Прадеш. В кадр попал момент, когда белая лошадь набросилась на слона, который больше ее примерно в четыре раза, и начала кусать его за ноги. Агрессивное животное не остановили не только размеры противника, но и то, что на нем был наездник.

Мужчина попытался отмахнуться от злобной лошади прутом, но та продолжила кусать слона. В итоге ее сумели остановить трое других мужчин, а наездник быстро погнал слона прочь. Однако вскоре лошадь вырвалась и бросилась в погоню.

Окончание конфликта и его причины остались неизвестны. В ходе схватки был поврежден один мотоцикл. Люди не пострадали.

