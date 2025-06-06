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20:07, 6 июня 2025Из жизни

Нападение лошади на огромного слона попало на видео

NTK: В Индии злобная лошадь набросилась на огромного слона и попала на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Индии белая лошадь напала на огромного слона и попала на видео. Ролик публикует Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 31 мая в городе Ратлам, штат Мадхья-Прадеш. В кадр попал момент, когда белая лошадь набросилась на слона, который больше ее примерно в четыре раза, и начала кусать его за ноги. Агрессивное животное не остановили не только размеры противника, но и то, что на нем был наездник.

Мужчина попытался отмахнуться от злобной лошади прутом, но та продолжила кусать слона. В итоге ее сумели остановить трое других мужчин, а наездник быстро погнал слона прочь. Однако вскоре лошадь вырвалась и бросилась в погоню.

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Окончание конфликта и его причины остались неизвестны. В ходе схватки был поврежден один мотоцикл. Люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр подрался с медведицей и проиграл. Схватка хищников попала на видео.

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