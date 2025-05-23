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12:50, 23 мая 2025Из жизни

Медведица и тигр вступили в схватку и попали на видео

В Индии медведица, защищавшая медвежонка, вступила в схватку с тигром
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Индии тигр вступил в схватку с медведицей и проиграл. Видео драки публикует Odisha TV.

Видео с драматичным противостоянием хищников стало вирусным в соцсетях. На кадрах видно, как медведица (предположительно, медведь-губач) вступает в схватку с бенгальским тигром, защищая медвежонка.

Инцидент произошел в одном из лесов Индии — точное место и время не называются. Медвежонок случайно оказался на пути тигра, но мать мгновенно бросилась на его защиту. Несмотря на существенную разницу в размерах — тигры весят до 225 килограммов, а самка медведя-губача около 60 килограммов, — она не только вступила в драку, но и сумела обратить хищника в бегство. В кульминационный момент детеныш зацепился за спину матери, пока она преследует тигра.

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Эксперты отмечают, что поскольку силы были неравны, исход мог стать трагичным — удар лапы тигра способен сломать медведю позвоночник.

Ранее крокодил и аллигатор сошлись в схватке в национальном парке Эверглейдс в США. Соперники несколько раз сильно укусили друг друга, так что у обоих пошла кровь.

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