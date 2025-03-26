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10:42, 26 марта 2025Из жизни

Драка крокодила и аллигатора за место под солнцем попала на видео

В США крокодил и аллигатор подрались из-за места под солнцем
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Крокодил и аллигатор сошлись в схватке в национальном парке Эверглейдс в США. Их драка попала на видео, его публикует Live Now FOX.

В среду, 19 марта, посетители парка стали свидетелями того, как крокодил и аллигатор подрались на тротуаре рядом с парковкой для велосипедов. Видео снял Тейлор Боначеа, который в тот день пришел в парк прогуляться. На кадрах видно, как две рептилии огрызаются и шипят друг на друга. Соперники несколько раз сильно укусили друг друга, так что у обоих пошла кровь.

Люди, оказавшиеся рядом, с удивлением и ужасом наблюдали за происходящим. Боначеа предположил, что причиной конфликта было «место под солнцем». Обе рептилии хотели насладиться теплом в одном и том же месте и подрались из-за территории. По словам Боначеа, аллигатор впоследствии проиграл битву и уплыл, а крокодил устроился неподалеку от тротуара.

По данным Геологической службы США, Южная Флорида — единственное место в мире, где в дикой природе можно одновременно встретить американского крокодила и американского аллигатора. Самое большое различие между крокодилами и аллигаторами — в их зубах. Когда челюсти у крокодилов сомкнуты, виден большой четвертый зуб нижней челюсти. У аллигаторов же верхняя челюсть закрывает эти зубы. Также этих рептилий можно отличить по форме морды: у настоящих крокодилов морда острая, V-образная, у аллигаторов — тупая, U-образная. Кроме того, аллигаторы черные, в то время как у крокодилов обычно более светлый серовато-коричневый цвет.

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Ранее сообщалось, что американка едва не стала жертвой аллигатора во время заплыва на каяках. Хищник внезапно выпрыгнул из воды и схватил женщину за руку.

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