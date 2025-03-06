Аллигатор внезапно выпрыгнул из воды и набросился на сплавлявшуюся на каяке женщину

В США аллигатор набросился на женщину, плывшую по озеру на каяке

Американка едва не стала жертвой аллигатора во время заплыва на каяках. Об этом пишет FOX 13 News.

Инцидент произошел днем 4 марта. Группа каякеров сплавлялась в Национальном парке штата Флорида Лейк-Киссимми, США. Их маршрут пролегал по каналу между озером Киссимми и Тигровым озером. Нападение произошло на обратном пути. Аллигатор внезапно выпрыгнул из воды и набросился на плывшую по каналу группу. Он укусил за руку женщину и стянул с одного из каякеров спасательный жилет.

Людям удалось отплыть в сторону берега. Один из каякеров выбрался на участок суши и попытался помочь раненой женщине вылезти из каяка, однако ему это не удалось. Мужчина смог дозвониться в 911 и объяснить, что произошло. Он также сказал, что не может добраться до аптечки, потому что она осталась в его каяке. Люди боялись заходить в воду или передвигаться по каналу, поскольку аллигатор оставался в нескольких десятках метров от них и трепал спасательный жилет, оставаясь под водой.

Вертолет с парамедиками прибыл на место спустя 45 минут. Пострадавшую госпитализировали, она потеряла много крови. Информации о ее состоянии пока нет.

Ранее сообщалось, что в городе Ханахан, штат Южная Каролина, сфотографировали ярко-оранжевого аллигатора. После публикации снимка в соцсети некоторые пользователи предположили, что он вымазался в глине.