На Украине продлили военное положение

Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней

Верховная Рада Украины подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в стране, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Военное положение будет действовать на Украине еще 90 дней начиная с 19 февраля 2023 года. На тот же срок в стране продлевается всеобщая мобилизация.

Ранее украинский парламент назначил Василия Малюка новым главой Службы безопасности Украины (СБУ). Также Рада утвердила нового главу министерства внутренних дел (МВД) республики — Игоря Клименко.