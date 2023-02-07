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13:01, 7 февраля 2023Бывший СССР

На Украине продлили военное положение

Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней

Фото: Libkos / AP

Верховная Рада Украины подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в стране, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Военное положение будет действовать на Украине еще 90 дней начиная с 19 февраля 2023 года. На тот же срок в стране продлевается всеобщая мобилизация.

Ранее украинский парламент назначил Василия Малюка новым главой Службы безопасности Украины (СБУ). Также Рада утвердила нового главу министерства внутренних дел (МВД) республики — Игоря Клименко.

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Василий Мека
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