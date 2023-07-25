США объявили о 43-м пакете военной помощи Украине

Блинкен: США выделили Киеву 500 млн долларов для передачи ВСУ боеприпасов и техники

США выделили Киеву новый пакет военной помощи общей суммой в 500 миллионов долларов для передачи в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасов для обеспечения работы противовоздушной обороны, техники и противотанковых средств. Об этом объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Reuters

«В соответствии с полномочиями, переданными мне [действующим] президентом [США Джо] Байденом, я объявляю о 43-м пакете военной помощи Украине», — говорится в заявлении госсекретаря.

Ранее сообщалось, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут 32 бронетранспортера Stryker, ракеты для реактивных систем HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Дополнительно в пакет войдут неизвестное количество 155-миллиметровых снарядов для гаубиц стандарта НАТО и неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70. Также США предоставят украинской армии 28 миллионов патронов для стрелкового оружия.