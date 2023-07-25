Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:31, 25 июля 2023Мир

США объявили о 43-м пакете военной помощи Украине

Блинкен: США выделили Киеву 500 млн долларов для передачи ВСУ боеприпасов и техники

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

США выделили Киеву новый пакет военной помощи общей суммой в 500 миллионов долларов для передачи в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасов для обеспечения работы противовоздушной обороны, техники и противотанковых средств. Об этом объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Reuters

«В соответствии с полномочиями, переданными мне [действующим] президентом [США Джо] Байденом, я объявляю о 43-м пакете военной помощи Украине», — говорится в заявлении госсекретаря.

Ранее сообщалось, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут 32 бронетранспортера Stryker, ракеты для реактивных систем HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Дополнительно в пакет войдут неизвестное количество 155-миллиметровых снарядов для гаубиц стандарта НАТО и неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70. Также США предоставят украинской армии 28 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пришла на помощь НАСА из-за проблем в Хьюстоне

    Актер серий «Ералаша» 90-х годов раскритиковал новые выпуски киножурнала

    Суд над обвиняемым в получении взятки российским экс-сенатором пройдет в августе

    Освобожденного в обмен на Ярошенко американца Рида ранили на Украине

    В России оценили планы по вывозу украинского зерна через порты стран Балтии

    Диетолог Гинзбург назвал самые вредные продукты для пожилых людей

    45-летнюю звезду «Форсажа» заметили в бикини на яхте

    Производители рыбы заявили о готовности заместить импортную продукцию

    Блогерша побывала на съемочной площадке популярного телешоу и показала закулисье

    Названа причина плохого настроения и апатии после употребления алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости