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04:25, 5 августа 2023Бывший СССР

В Киеве назвали «реальную плату» Запада за помощь Зеленскому

Украинский режиссер Лопатенок: поддержка Киева Западом укрепила экономику РФ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter назвал «реальную плату» Запада за помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, поддержка Киева западными странами повлекла для них лишь убытки, но в то же время укрепила экономику России.

Лопатенок отметил, что в Германии, Франции и Великобритании сократились показатели валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (ВВП по ППС), а Россия, находящаяся под серьезными санкциями, осталась на пятой позиции.

«Это реальная плата за помощь Зеленскому в уничтожении моих соотечественников-украинцев», — заключил режиссер.

Ранее в июле Всемирный банк обновил рейтинг стран мира ВВП по ППС по состоянию на конец 2022 года, оставив Россию на пятой строчке. Первые четыре позиции также не изменились — их заняли Китай, США, Индия и Япония.

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    Марина Совина
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