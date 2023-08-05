Украинский режиссер Лопатенок: поддержка Киева Западом укрепила экономику РФ

Украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter назвал «реальную плату» Запада за помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, поддержка Киева западными странами повлекла для них лишь убытки, но в то же время укрепила экономику России.

Лопатенок отметил, что в Германии, Франции и Великобритании сократились показатели валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (ВВП по ППС), а Россия, находящаяся под серьезными санкциями, осталась на пятой позиции.

«Это реальная плата за помощь Зеленскому в уничтожении моих соотечественников-украинцев», — заключил режиссер.

Ранее в июле Всемирный банк обновил рейтинг стран мира ВВП по ППС по состоянию на конец 2022 года, оставив Россию на пятой строчке. Первые четыре позиции также не изменились — их заняли Китай, США, Индия и Япония.

