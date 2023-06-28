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19:04, 28 июня 2023Бывший СССР

На Украине назвали количество подготовленных в Европе бойцов ВСУ

В командовании ВСУ сообщили, что подготовку в Европе прошли 24 тысячи украинских военных

Фото: Yevhen Lubimov / Globallookpress.com

Военную подготовку в Европе прошли 24 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил генерал-лейтенант Командования объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Telegram-канале ведомства.

Наев подчеркнул, что в связи с этим изучение военнослужащими английского языка, которое раньше носило рекомендательных характер, должно быть закреплено на законодательном уровне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду страны законопроект, закрепляющий английский в качестве языка международного общения в стране. Согласно предложению, английским должны овладеть чиновники, военные, представители силовых структур и экстренных служб.

26 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз расширит подготовку украинских военных выше ранее заявленной цели в 30 тысяч солдат.

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    Алевтина Запольская
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