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18:27, 26 июня 2023Мир

ЕС расширит обучение солдат для ВСУ

Боррель: ЕС расширит подготовку военных для ВСУ сверх заявленной цели в 30 тысяч солдат

Фото: Reuters

Евросоюз (ЕС) расширит подготовку военных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сверх ранее заявленной цели в 30 тысяч солдат. О планах заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам Совета глав МИД стран ЕС, сообщает ТАСС.

Боррель отметил, что страны ЕС на данный момент уже подготовили 24 тысячи солдат для ВСУ. «Конечно, мы расширим подготовку. Даже после войны мы будем продолжать подготовку украинской армии и ее снабжение», — отметил он.

Ранее дипломат заявил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать выделение Киеву очередного транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Боррель заверил, что будет работать со всеми участниками, чтобы добиться его утверждения.

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    Семен Александров
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