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17:48, 26 июня 2023Мир

Министры ЕС не смогли согласовать выделение многомиллионной помощи Киеву

Боррель: главы МИД ЕС не смогли согласовать выделение Киеву помощи на 500 млн евро

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать выделение Киеву очередного транша военной помощи в размере 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Речь идет о выделении Украине средств из Европейского фонда мира. «Восьмой транш помощи пока согласовать не удалось, но я буду работать со всеми участниками, чтобы добиться его утверждения», — пообещал Боррель.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна продолжит блокировать выделение этих средств Украине до тех пор, пока республика не исключит банк OTP из списка «международных спонсоров войны». Министр отметил, что просил руководство ЕС повлиять на ситуацию, однако договориться с Киевом пока не удалось.

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    Варвара Кошечкина
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